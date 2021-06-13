РИАМО - 13 июн. Ожидается, что 13 июня станет самым теплым днем с начала июня в Московском регионе, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Плюс 25 - плюс 27 градусов - Москва, плюс 23 - плюс 28 - Подмосковье», — сказал собеседник агентства.

Синоптик также добавил, что температура воздуха в воскресенье будет на 4 - 5 градусов выше климатической нормы.

Ранее начало купального сезона в Подмосковье и Москве перенесли на вторую половину следующей недели, так как дожди не дали воде прогреться. Водоемы прогреются до 20 градусов примерно в четверг.

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