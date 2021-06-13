РИАМО - 13 июн. На улице Западной в СНТ «Алмаз-1» в поселке Дорохово Рузского городского округа нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 18:30 12 июня поступило сообщение о находке.

Место обнаружения снаряда взяла под охрану полиция. Угрозы жизни для людей нет.

Изъять и уничтожить боеприпас планируют 18 июня. Этим займутся специалисты группы проведения взрывотехнических работ ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас».