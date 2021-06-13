РИАМО - 13 июн. В рамках работ по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня в столице строители начали бетонирование свай опор эстакады, объект находится на территории ТЦ «Садовод». Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время в рамках реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня завершается обустройство строительных площадок и штаба, также приступили к работам по бетонированию свай опор эстакады», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что по проекту будет построено и реконструировано 15,8 км дорог.

По его словам, также в планах возведение 6 эстакад, 3 путепроводов, 2 надземных пешеходных переходов, которые появятся вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, через улицу Верхние поля.

Еще будет построен пешеходный тоннель в насыпи правоповоротного съезда с Новоегорьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД, добавил заммэра.

За последние 10 лет в мегаполисе реконструировали и возвели 18 развязок на МКАД. Благодаря реконструкции устаревших «клеверных» развязок на трассе их пропускная способность вырастает до 30%.