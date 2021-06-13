РИАМО - 13 июн. Три столичных вуза отправили своих студентов сдавать сессию дистанционно, такое решение приняли из-за объявления о нерабочих днях в городе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для приостановления роста заболеваемости Covid-19 в мегаполисе дни с 15 по 19 июня будут нерабочими. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Также кафе и барам с 13 по 20 июня запретили работать ночью, в это же время закроют фуд-корты и детские игровые комнаты в ТЦ, будет запрещено посещать зоопарки.

Отправить своих студентов на удаленную сессию решили в МГУ, МГТУ им. Баумана, а также в НИУ ВШЭ.

В мегаполисе рост количества случаев коронавирусной инфекции за последнюю неделю составил 70% по сравнению с минувшей неделей.

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