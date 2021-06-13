РИАМО - 13 июн. Работа социальных служб в Москве во время пандемии коронавирусной инфекции была героической, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Им нужно было доставлять лекарства, им нужно было доставлять еду. Социальная служба, по сути дела, стала тем костяком, который всю эту работу (делал - ред.)», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, никто из сотрудников социальных службы не отказался от обязанностей, несмотря на риски во время работы с заболевшими Covid-19.

Ранее мэр призвал горожан привиться от Covid-19, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения.

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