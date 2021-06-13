РИАМО - 13 июн. Решение о строительстве Московской областной детской больницы в Красногорске принималось на приеме у президента России Владимира Путина в период разгара пандемии коронавируса в прошлом году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Когда я был на приеме у президента, очередное письмо было про госпиталь. И был это самый разгар ковида в 2020 году. Я говорю: «Владимир Владимирович, ну, наверно, это письмо я, может быть, попозже, после ковида хотел вам показать». Он говорит: «Что это?». Я говорю: «Это детский госпиталь, клиника, которая должна быть в Подмосковье, и нам очень важно ее построить. Но она очень дорогая, она стоит порядка 15 млрд рублей», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что президент сразу забрал письмо и написал зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой, что нужно подтвердить необходимость строительства больницы и поддержать.

Губернатор отметил, что в настоящее время детская медицина в Подмосковье вышла на новый уровень. Благодаря стараниям врачей, детская смертность в регионе сократилась в разы.

В многопрофильном детском центре в Красногорске будет 28 отделений, в том числе инфекционное. Он будет рассчитан на 300 посещений в смену. Для сложных операций установят необходимое оборудование, на крыше построят вертолетную площадку.

Церемония закладки первого камня на месте строительства больницы прошла 10 июня. В ней приняли участие зампредседателя правительства страны Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.