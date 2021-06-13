РИАМО - 13 июн. Во время пика пандемии коронавирусной инфекции вакцинация способна снизить нагрузку на систему здравоохранения города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе рост числа случаев Covid-19 за последнюю неделю составил 70% по сравнению с минувшей неделей.

«Если таким образом будет нарастать ситуация с количеством заболевших, естественно, все будет находиться в напряжении - система здравоохранения и вообще функционирование города. Но у нас сегодня есть выход: надо прийти и сделать прививку», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, во время пика пандемии реальной опасности подвергается не только здоровье горожан, но и их доходы, работа предприятий и многое другое.

«И, конечно, сектора, где риск особенно повышен: торговые центры, развлекательные центры, услуги, общепит и так далее. Их работникам, я считаю, что в первую очередь надо прививаться», - добавил мэр.

Он также назвал героической работу городских социальных служб, которые в период пика пандемии, несмотря на высокий риск, доставляют заболевшим лекарства и еду.

Собянин уточнил, что пик пандемии коронавируса вопреки ожиданиям в мегаполисе сдвинулся с мая на июнь-июль.

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