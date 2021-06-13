РИАМО - 13 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал вакцинацию от коронавирусной инфекции гарантией жизни в период пандемии.

«Ковид, увы, есть. Вакцина - это просто гарантия жизни», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, некоторые пациенты подмосковных больниц, которые болеют коронавирусом в тяжелой форме, считали, что опасность заразиться уже миновала, поэтому не сделали прививку от Covid-19.

Сделать прививку от коронавируса в регионе можно в поликлиниках, пунктах вакцинации в МФЦ, выездных пунктах в СНТ, торговых центрах.

Вакцинация проводится на бесплатной основе.

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