РИАМО - 13 июн. В воскресенье в Московском регионе ожидается переменная облачность, температура поднимется до плюс 25 градусов, в Подмосковье возможна гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице в воскресенье осадков не прогнозируется, а по области местами прольется кратковременный дождь.

По данным синоптиков, температура воздуха в регионе поднимется до плюс 20 - плюс 25 градусов. Скорость порывов ветра при грозе может достигать 17 м/с.

Атмосферное давление будет пониженным - 741 мм рт. ст. Содержание кислорода в воздухе будет нормальным.

Из-за пониженного давления у жителей региона, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетативными расстройствами, может отмечаться ухудшение самочувствия.