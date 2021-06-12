РИАМО - 12 июн. Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что есть мороженое безопасно можно, если учесть ряд факторов, например, погоду на улице и состояние горла человека. Об этом сообщает aif.ru.

«Нет ли ощущения першения в горле, не болит ли оно, нет ли ощущения, что саднит, может, в нем ощущение дискомфорта, возможно, больно глотать, а бывает и такая ситуация, когда ничего не беспокоит, но при глотании вдруг боль появляется. В этом случае, если есть какие-то беспокоящие моменты, обязательно стоит отказаться от мороженого в этот день», —отметил Зайцев.

Он добавил, что сильная жара не подходит для данного лакомства. Если съесть в жаркую погоду что-то холодное, то у человека может заболеть горло, так как слизистые разогреты и находятся в состоянии отека.

По его словам, важно обратить внимание на размер порции мороженого. Самый оптимальный – стаканчик.

«Если есть только одну порцию, то вреда для горла не будет точно. При этом есть мороженое ежедневно также не стоит, достаточно пары-тройки порций в неделю», - добавил врач.

Он подчеркнул, что мороженое следует есть, когда оно чуть подтаяло, а также запивать его теплым чаем, в таком случае угроза заболеть минимальна.