РИАМО - 12 июн. Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что есть мороженое безопасно можно, если учесть ряд факторов, например, погоду на улице и состояние горла человека. Об этом сообщает aif.ru.
Он добавил, что сильная жара не подходит для данного лакомства. Если съесть в жаркую погоду что-то холодное, то у человека может заболеть горло, так как слизистые разогреты и находятся в состоянии отека.
По его словам, важно обратить внимание на размер порции мороженого. Самый оптимальный – стаканчик.
«Если есть только одну порцию, то вреда для горла не будет точно. При этом есть мороженое ежедневно также не стоит, достаточно пары-тройки порций в неделю», - добавил врач.
Он подчеркнул, что мороженое следует есть, когда оно чуть подтаяло, а также запивать его теплым чаем, в таком случае угроза заболеть минимальна.
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