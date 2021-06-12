РИАМО - 12 июн. Для продления срока службы автомобиля следует выполнять те рекомендации, которые предусматривает производитель, сообщил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

«Периодичность технического обслуживания, которую он указывает, берется не с потолка. Она определяется методами, которые обеспечивают минимальные затраты на обеспечение работоспособного состояния длительный период», – отметил Зиманов в эфире радио Sputnik.

По его словам, если владелец авто своевременно меняет масло, то у него будут минимальные затраты на обеспечение двигателя.

Он добавил, что машине следует вовремя проходить диагностику и профработы. Это очень важно, так как поможет автомобилю быть в хорошем состоянии долгие годы.

«Современная конструкция автомобилей позволяет скрывать отдельно возникающие неисправности. Раньше водитель мог почувствовать, что у него что-то плохо работает, и поехать в сервис, чтобы устранить проблему. Сейчас даже опытный водитель не всегда это может обнаружить, потому что электронные системы подстраиваются и, условно, скрывают неисправности», – пояснил эксперт.

Он уточнил, что такая особенно современных авто приводит к повышению нагрузки на работоспособные элементы, а диагностика поможет выявить неисправности, пока они не стали критическими.

По его словам, не нужно обязательно проводить диагностику в официальном дилерском центре, если есть уверенность в качестве работ, то можно обратиться в любой сервисный центр.