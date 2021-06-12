РИАМО - 12 июн. На базе восточного филиала компании «Россети Московский регион» в городском округе Коломна прошло командно-штабное учение по ликвидации условной чрезвычайной ситуации в пожароопасный период. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Учением руководил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Он отметил, что подобные учения являются тестом на слаженную работу энергетиков и всех сопровождающих служб, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

«Задача энергетиков во взаимодействии с МЧС, с региональными властями под патронажем общего регионального штаба по безопасности энергоснабжения в минимально возможные сроки восстановить энергоснабжение потребителей. Хоть тренировка заранее подготовлена, но она помогает отточить межведомственные взаимодействия и подготовиться к возможной реальной чрезвычайной ситуации», – сказал Грабчак.

Согласно легенде учения, в связи с аномальным повышением температуры возникли очаги пожара в охранной зоне воздушной линии 110 кВ «Чанки – Пески». Это повлекло за собой повреждение ЛЭП и условное обесточивание подстанций 110 кВ «Коломна», «Щурово», «Чанки», «Тепловозная», в результате чего без напряжения остались 15 населенных пунктов с населением около 23 тыс. человек и 76 социально значимых объектов.

Для восстановления нарушенного электроснабжения в рамках учения был создан оперативный штаб. Сотрудники энергетического комплекса в режиме реального времени связались с диспетчерским центром, проанализировали ситуацию и приняли решение о совместных дальнейших действиях. Дежурные подразделения мобильных и аварийно-восстановительных бригад взяли на себя обеспечение потребителей автономными источниками электроснабжения.

Как подчеркнул замминистра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов, в ходе учения особое внимание было уделено информированию граждан.

«Эта задача выполнялась в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Энергетики и другие участники учения с ней успешно справились», - добавил он.