РИАМО - 12 июн. Специалисты «Мособлгаза» выполнили поверку приборов учета газа у 15 875 жителей Московской области с начала 2021 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«Поверка приборов учета газа – необходимая процедура. Она выполняется для того, чтобы удостовериться, что счетчик пригоден к применению и фиксирует потребление газа верно. Оплата по счетчику гарантирует существенную экономию денежных средств - вы платите только за то, сколько потребляете», - сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Проверить срок поверки счетчика можно онлайн в личном кабинете клиента «Мособлгаза», либо позвонив по горячей линии: 8-800-200-24-09, там нужно будет сообщить номер лицевого счета.

В случае необходимости поверки жители региона могут оставить заявку в личном кабинете клиента в разделе «Обращения» или по телефону горячей линии: 8-800-200-24-09.

В согласованное с заказчиком время специалисты «Мособлгаза» выполнят поверку прибора учета.

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