РИАМО - 12 июн. В связи с празднованием Дня России поменялся режим работы клиентских офисов МособлЕИРЦ, они не будут работать по 14 июня, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Контактный центр будет работать в обычном режиме. Он принимает звонки ежедневно с 08:00 до 22:00. Позвонить можно по телефонам 8 (496) 245-15-99 и 8 (499) 444-01-00.

Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты на главной странице сайта расчетного центра.

Личный кабинет «МосОблЕИРЦ Онлайн» работает круглосуточно без выходных и праздничных дней.