РИАМО - 12 июн. Решение о нерабочих дня в столице с 15 по 19 июня не распространяется на непрерывно действующие организации и производства, медицинские и аптечные учреждения, сообщает оперштаб города.

Для приостановления роста заболеваемости Covid-19 в мегаполисе дни с 15 по 19 июня будут нерабочими. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Также работать в эти дни будут сотрудники организаций, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, предприятий, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения.

Еще данный указ не коснется организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, и тех, кто предоставляет финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

Для остальных организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный графику выходного дня.

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