РИАМО - 12 июн. Российский президент Владимир Путин оценил вклад князя Александра Невского в становление государственности России, «в созидание мощной, единой державы» и отметил, что его имя «навсегда останется в памяти благодарных потомков», сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент поприветствовал участников и гостей выставки к 800-летию со дня рождения князя.

«Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, — свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам», — говорится в телеграмме президента.

Он добавил, что Патриарший совет по культуре и министерство культуры страны сделали хорошую работу, организовав выставку.

Князь Александр Невский был причислен РПЦ к лику святых.