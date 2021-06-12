РИАМО - 12 июн. Бизнес-омбудсмен РФ Бориса Титов уверен, что ущерб для бизнеса из-за введения в столице ограничений по работе кафе и баров в ночное время не сильно ударит по бизнесу, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.
Ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингам, дискотекам в столице запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня. Исключения составляют заказы навынос. Еще в эти же даты в городе приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и иных подобных организациях. Такие решения были приняты из-за резкого роста числа заболевших в Москве.
«Сегодняшние московские решения - пока не локдаун, может, четверть локдауна. В общем, зачатки. Поэтому ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный. Пока что речь идет о незначительных ограничениях и незначительных сроках», - отметил Титов.
По его словам, при этом все может быстро измениться.
«Я хочу сразу обозначить тяжесть непродуманных решений. Опасность потери рабочих мест, как я и говорил в прошлом году, для социальной ситуации немногим лучше, чем эпидемия. Бизнес готов соблюдать все санитарные ограничения во имя всеобщего здоровья. Все, чего мы хотим - это чтобы интересы предпринимателей и их коллективов не становились разменной монетой», - добавил бизнес-омбудсмен.
Он также посоветовал россиянам сделать прививку от коронавируса.
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