РИАМО - 12 июн. На улице Саянской на востоке столицы завершили реконструкцию кинотеатра «Саяны», его откроют до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Там откроют 4 зала для просмотра фильмов. В настоящее время в здании завершается отделка, идет установка оборудования.

В составе обновленного кинотеатра предусмотрены снек-бар, кафетерий, мини-маркет, магазины непродовольственных товаров, административные, служебные и вспомогательные помещения.

«Реконструкция «Саян», а также еще нескольких десятков советских кинотеатров полностью отвечает задаче по созданию доступной и комфортной среды в районах проживания москвичей, которую ставит перед нами мэр Москвы Сергей Собянин», - сказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Реконструкция кинотеатра «Саяны» началась в 2019 году. Специалисты заменили несущие конструкции, обновили инженерное оборудование, выполнили перепланировку помещений. Площадь здания не изменилась и составляет 4,5 тыс. кв. м.

Левкин уточил, что в здании кинотеатра будут проходить занятия проекта «Московское долголетие», а также мастер-классы для детей и взрослых.

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