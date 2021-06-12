РИАМО - 12 июн. Из-за ухудшением ситуации с коронавирусам в столице будет усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Для обеспечения контроля за соблюдением масочно-перчаточного режима на рейсы выйдет 100% штата контролеров.

В столице по указу мэра города с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни.

Пассажирам общественного транспорта напомнили, что нужно обязательно носить маску и перчатки, в том числе в такси.

При использовании каршеринга, прокатных велосипедов и электросамокатов горожанам посоветовали обрабатывать антисептиком все поверхности, к которым можно прикоснуться.

Также жителям столицы рекомендовали совершать поездки только в случае крайней необходимости.

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