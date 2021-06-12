РИАМО - 12 июн. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения нерабочих дней в стране с 15 по 19 июня, как это сделали в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

В субботу мэр Москвы подписал указ, по которому для приостановления роста заболеваемости Covid-19 в городе дни с 15 по 19 июня будут нерабочими.

Песков отметил, что по всей стране на сегодняшний день подобных решений пока не принималось.

За минувшие сутки на территории России было выявлено 13 510 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 5 193 964 случая инфицирования.

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