РИАМО - 12 июн. С начала текущего года донорами стали более 130 сотрудников «Почты России» из Подмосковья, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

14 июня в мире отмечают Всемирный день донора крови. Несмотря на новейшие медицинские технологии, многим людям ежедневно требуется переливание донорской крови.

Представители самых разных почтовых специальностей, от почтальонов до водителей, каждый год принимают участие в акциях по сдаче крови как на самом предприятии, так и в региональных пунктах сдачи крови.

Среди почтовиков есть работники, которые неоднократно сдавали кровь для больниц и госпиталей Подмосковья.

По мнению начальника Красногорского отделения почтовой связи 143 631 Анастасии Фроловой, это замечательная возможность помочь людям, спасти чью-то жизнь.

«Я только за этот год сдавала кровь три раза. Не считаю донорство подвигом. Люди должны помогать друг другу, а моя кровь, сданная один раз, может помочь двоим, а то и троим людям», - отметила Фролова.

Донор может спасти жизнь пострадавшим в авариях, людям с заболеваниями крови, роженицам. За раз у донора берут около 480 мл крови. Доказано, что регулярная сдача крови помогает организму быстрее восстанавливаться и омолаживаться.

«Помочь человеку могут не только супергерои, а самые простые люди, вроде нас с вами. Мы регулярно проводим акции по сдаче крови в «Почте России», всегда много желающих. Это одна из добрых традиций нашей компании. Ты тратишь несколько часов своего времени, а благодаря тебе кто-то может пожить еще много счастливых лет», — отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.