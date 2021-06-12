РИАМО - 12 июн. В субботу 11 тыс. жителей Московской области приняли участие в акции «Прикоснись к России!», они спели гимн страны и получили памятный подарок, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Акцию приурочили к главному государственному празднику - Дню России.
Принять участие в акции было просто. Волонтеры партии и активисты «Молодой Гвардии» приглашали прохожих в парках, городских скверах, на улицах городов спеть на видео несколько строчек гимна.
В качестве приза за смелость всех участников ждала игрушка-антистресс в цветах российского триколора.
«Сегодня отличный повод вспомнить о главном: Россия – не просто наш дом, это мы с вами. Поэтому мы решили разделить наше тепло, наш позитив и радость с жителями Московской области, спеть с ними главную песню страны и вручить им небольшие, но приятные презенты. Ведь это наш общий праздник, День России!» – сказал первый замсекретаря регионального отделения «Единой России», один из организаторов акции Александр Коган.
Акция объединила людей самых разных возрастов. Уже сейчас тысячи роликов с хештегом #ПрикоснисьКРоссии загружены пользователями в соцсетях.
Из некоторых роликов, которые участники выкладывали в сеть под хештегом #ПрикоснисьКРоссии, будет смонтировано видео, которое поможет вспомнить о приятных моментах праздника.
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