РИАМО - 12 июн. В субботу 11 тыс. жителей Московской области приняли участие в акции «Прикоснись к России!», они спели гимн страны и получили памятный подарок, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Акцию приурочили к главному государственному празднику - Дню России.

«Люди реагировали очень позитивно на предложение волонтеров, улыбались, записывали видео. Мне кажется, что партийная акция действительно добавила положительных эмоций и хорошего настроения этому праздничному дню. Участникам вручали модную сейчас среди молодежи игрушку - поп-ит. Всего волонтеры раздали более 11 тыс. таких сувениров», — сказал лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

Принять участие в акции было просто. Волонтеры партии и активисты «Молодой Гвардии» приглашали прохожих в парках, городских скверах, на улицах городов спеть на видео несколько строчек гимна.

В качестве приза за смелость всех участников ждала игрушка-антистресс в цветах российского триколора.

«Сегодня отличный повод вспомнить о главном: Россия – не просто наш дом, это мы с вами. Поэтому мы решили разделить наше тепло, наш позитив и радость с жителями Московской области, спеть с ними главную песню страны и вручить им небольшие, но приятные презенты. Ведь это наш общий праздник, День России!» – сказал первый замсекретаря регионального отделения «Единой России», один из организаторов акции Александр Коган.

Акция объединила людей самых разных возрастов. Уже сейчас тысячи роликов с хештегом #ПрикоснисьКРоссии загружены пользователями в соцсетях.

Из некоторых роликов, которые участники выкладывали в сеть под хештегом #ПрикоснисьКРоссии, будет смонтировано видео, которое поможет вспомнить о приятных моментах праздника.