РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 июн. Жительница Люберец Полина Хомякова стала первой в эстафете на 100, 200, 300 и 400 м в составе команды Московской области на втором этапе V летней Спартакиады молодежи России по легкой атлетике, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он отметил, что девушка тренируется в спортивной школе олимпийского резерва Люберец.

«Она блестяще представляет наш округ на Спартакиаде молодежи по легкой атлетике. И сегодня ее копилка медалей пополнилась еще одной – золотом в эстафете в составе команды Московской области. Поздравляю Полину и ее тренера Татьяну Ромаданову! Люберцы – территория спорта!» - сказал Ружицкий.

Второй этап Спартакиады проходил в Калуге с 10 по 11 июня. В соревнованиях приняли участие 100 легкоатлетов – лучших по итогам первого этапа.