РИАМО - 12 июн. Археологи столицы завершили реставрацию металлической кружки и жетона, которые дарили горожанам на коронации Николая II, артефакты передадут в музей, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

«Кружка и жетон пролежали в земле целое столетие, и теперь их смогут увидеть горожане», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

По его словам, кружку и жетон нашли зимой 2020 года возле Павелецкого вокзала.

Он пояснил, что во время народных гуляний в мае 1896 года в честь коронации Николая II эти предметы входили в подарочные пакеты, которые раздавали горожанам. Кроме жетона и кружки на праздник дарили пряники, сладости, колбасу и другую еду.

Жетон украшен вензелями с инициалами Николая II и его супруги Александры Федоровны. На кружке выполнена цветная роспись с государственными символами.