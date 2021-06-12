РИАМО - 12 июн. Четкое исполнение инструкций, ношение масок и своевременная прививка от коронавируса помогли избежать заражения Covid-19, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы в Королеве Дмитрий Журавлев.
«Правильно одевался, мытье рук, в маске всегда ходил, в респираторе в палате, и в числе первых в ноябре, как только появилась вакцина, я привился», — сказал Журавлев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Королев ТВ».
Он добавил, что после первой прививки температура его тела поднялась до 38 градусов. Помогла таблетка парацетомола.
По его словам, если люди не хотят болеть, то им надо вакцинироваться. Если человек и не болел, и не прививался, то шанс заражения близок к 100%.
«Коронавирус везде есть. Вопрос только во времени, когда вы заразитесь. Либо завтра, либо через год. Если будет коллективный иммунитет, то мы можем сократить (случаи заражения — ред.) до единичных случаев, не подвергая риску себя, окружающих, своих ближних», — уточнил Журавлев.
Он рассказал, что было очень много трагедий, когда в семье заражался один человек, а от него потом - остальные. При этом гибли пожилые родственники.
Пульманолог Екатерина Дорофеева отметила, что труд медиков в пандемию очень напряженный.
«До сих пор пациенты достаточно тяжелые, особенно те, кто переводится из реанимационных отделений. Это пациенты и с лихорадкой сохраняющейся, и с потребностью в кислородотерапии. Самое главное — восстановить пациентов физически», — подчеркнула Дорофеева.
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«Есть общемировая статистика по отделению реанимации. К сожалению, летальность очень высокая. Если пациент попадает на аппарат ИВЛ, летальность - 50%. <...> Это очень высокий процент. В норме он до 12-18% идет» — пояснил анестезиолог-реаниматолог Денис Иванов.
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