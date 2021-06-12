РИАМО - 12 июн. Четкое исполнение инструкций, ношение масок и своевременная прививка от коронавируса помогли избежать заражения Covid-19, сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации больницы в Королеве Дмитрий Журавлев.

«Правильно одевался, мытье рук, в маске всегда ходил, в респираторе в палате, и в числе первых в ноябре, как только появилась вакцина, я привился», — сказал Журавлев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Королев ТВ».

Он добавил, что после первой прививки температура его тела поднялась до 38 градусов. Помогла таблетка парацетомола.

«Хочется уже, чтобы ковид закончился. <...> К сожалению, несмотря на все методики, у нас не всегда есть шансы спасти всех больных. Как бы мы не старались, все равно ковид забирает людей. И забирает во всем мире», — отметил доктор.

По его словам, если люди не хотят болеть, то им надо вакцинироваться. Если человек и не болел, и не прививался, то шанс заражения близок к 100%.

«Коронавирус везде есть. Вопрос только во времени, когда вы заразитесь. Либо завтра, либо через год. Если будет коллективный иммунитет, то мы можем сократить (случаи заражения — ред.) до единичных случаев, не подвергая риску себя, окружающих, своих ближних», — уточнил Журавлев.

Он рассказал, что было очень много трагедий, когда в семье заражался один человек, а от него потом - остальные. При этом гибли пожилые родственники.

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«До сих пор пациенты достаточно тяжелые, особенно те, кто переводится из реанимационных отделений. Это пациенты и с лихорадкой сохраняющейся, и с потребностью в кислородотерапии. Самое главное — восстановить пациентов физически», — подчеркнула Дорофеева.

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