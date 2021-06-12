РИАМО - 12 июн. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов принял участие в субботнике, приуроченном ко Дню России, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с жителями муниципалитета, спортсменами, депутатами и членами клуба «Активное долголетие» глава округа высадил липовую аллею на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной.

Затем участники акции совместными усилиями очистили от валежника большой участок паркового леса.

«Мы с коллегами решили отметить День России трудовым субботником. Праздник проводим активно, с пользой для здоровья и окружающей среды. Несмотря на то, что вчера весь день и сегодня ночью шел дождь – участников субботника это не испугало. Вместе с ними мы убираем валежник, чистим наш любимый Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, делаем его комфортным и красивым», - сказал Иванов.

Он отметил, что также участники субботника пилили упавшие деревья, складывали их в шалаши. Древесину в дальнейшем можно будет использовать для изготовления лавочек или переработки в щепу.

Участники субботника

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Участниками субботника на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха стали более 100 человек.

К акции присоединились заслуженный артист РФ, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Майданов, первый зампредседателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина и вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов.

«Для меня патриотизм – это не только любить свою Родину, но и делать ее лучше. Сегодня наш коллективный субботник – это проявление пусть небольшого, но очень важного регионального патриотизма. Надо начинать с себя, со своей улицы, своего микрорайона. Сегодня мы облагораживаем нашу знаменитую «Лазутинку», которую посещают многие жители Одинцовского округа и гости из других муниципалитетов», - отметил Майданов.

По словам Лазутиной, она очень рада, что субботник посетили жители всех возрастов.

«Много молодых ребят, юнармейцев, волонтеров, спортсменов. Вместе с нами трудятся общественники и даже люди старшего возраста, которые посещают занятия в клубах «Активное долголетие». От всей души поздравляю всех с этим замечательным, действительно нашим праздником – Днем России», – добавил Лазутина.

Хорошая традиция

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Шаповалов подчеркнул, что встречать День России субботником становится хорошей, правильной традицией.

«Потому, что Россия – наш дом. И обязанность каждого приличного хозяина – наводить в нем порядок. Сегодня мы посадили замечательные липы, убираем валежник в лесу – чтобы излюбленное место отдыха жителей Одинцовского округа было еще более комфортным и уютным», – уточнил он.

В локации проведения субботника также были развернуты полевая кухня и небольшая концертная площадка. Вместе с ведущим участники субботника могли спеть известные отечественные песни под аккомпанемент аккордеониста-виртуоза Сергея Корнышева.