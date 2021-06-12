РИАМО - 12 июн. В пандемию коронавируса в Воскресенской районной больнице №2 медики почти круглосуточно работали в защитных костюмах, причем не только инфекционисты, но и все специалисты, сообщил главврач ВРБ №2 и и. о. главврача Воскресенской первой районной больницы (ВПРБ) Юрий Райхман.

«Два инфекционных корпуса заполнены под завязку. Мы выписываем в день порядка 10-12 человек. Но вчера было пиковое поступление – за сутки 16 человек. Причем несколько пациентов поступили на искусственную вентиляцию легких. Во втором инфекционном корпусе с сегодняшнего дня разворачиваем еще 3 реанимационные койки», - сказал Райхман в эфире телеканала «Искра-ВЭКТ Воскресенск».

Он подчеркнул, что в больнице есть оборудование, и она полностью укомплектована медикаментами.

«И больные будут поступать, и мы будем их спасать, но почему люди, которые ходят по улице, нам не хотят помочь?» - добавил врач.

Старшая сестра инфекционного отделения ВРБ №2 Мария Дибцева отметила, что Covid-пациенты поступают в больницу в крайне тяжелых состояниях.

«Потому, что все сидят дома, молчат, а когда уже у них температура зашкаливает за 40 (градусов – ред.) - они начинают обращаться к врачам», — уточнила медсестра.

Слесарь ВРБ №2 Сергей Миронов рассказал, что сам переболел Covid-19. Он отметил, что сначала у него понялась температура, потом запершило в горле, а затем появилась боль в лопатках.

Он также добавил, что лежавшие с ним в реанимации два человека скончались.

Пациентка ВРБ №2 Нина Львова, которая победила коронавирус, отметила, что сейчас нужно беречь себя и близких, а еще не забывать о других людях.

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