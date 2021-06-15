РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске со вторника начнутся занятия по оздоровительной гимнастике для всех желающих, занятия помогут восстановить организм после болезней дыхательной системы, сообщила администрация парка.

ГБУЗ МО «Подольский врачебно-физкультурный диспансер» с 15 по 30 июня ежедневно на правой балюстраде с 9:00 будет проводить занятия по оздоровительной гимнастике. Комплекс занятий сочетает лечебную физкультуру, суставную гимнастику и тибетский самомассаж. Программа подойдет для всех независимо от возраста и физической подготовки.

Цель занятий – восстановление организма после перенесенных респираторных заболеваний, общее оздоровление тела, профилактика болезней дыхательной системы. В процессе занятий улучшится общее самочувствие, прибавится энергии и жизненных сил, поднимется настроение. Специально разработанный комплекс упражнений способствует снижению скованности в суставах, укреплению мышц и координации движений.

Занятия проведут лучшие специалисты диспансера: врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Вероника Муравьева, инструктор-методист по лечебной физкультуре Наталья Мартыненко.

Узнать подробности можно по телефону: 8(496)754-19-01.