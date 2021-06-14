РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июн. Ежегодный благотворительный праздник «Белый цветок» пройдет в парке Талалихина Подольска в понедельник, на этот раз все вырученные средства будут переданы на лечение больной девочки Полины Кузнецовой, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Жителей округа приглашают на ежегодный праздник «Белый цветок», организованный Георгиевским сестричеством милосердия, и посвященный 10-летнему юбилею движения. Мероприятие пройдет в понедельник с 13:00 до 15:00 в парке имени Талалихина. В программе будет музыкальный концерт, аквагрим, мастер-классы, ярмарка, шоу мыльных пузырей, детская анимация и многое другое.

Жителей приглашают на праздник вместе с детьми, а мастериц округа – принять участие в ярмарке и предоставить изделия ручной работы. Все средства с ярмарки будут переданы на лечение больной девочки Полины Кузнецовой. Вход свободный.