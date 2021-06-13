РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. В воскресенье в подмосковном Королеве состоятся соревнования по горному бегу «Трейлраннинг Территория спорта» на призы спортивного клуба «КМК» в рамках Королевского фестиваля спорта.

Соревнования пройдут по адресу: улица Бурково, 62А при поддержке комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева, а также академии олимпийского чемпиона Никиты Крюкова ResultFit.

В соревнованиях могут принять участие 500 человек, из-за технически сложной трассы для участия допускаются подготовленные спортсмены.

Соревнования проведут по кругу 2,5 км. На кругу 14 подъемов разной длины с набором высоты от 15 до 18 м. Много поворотов. Общий набор высоты на 2,5 км - 170 м. При этом применять дополнительное оборудование, такое как лыжные палки и палки для скандинавской ходьбы, запрещено.

Все участники соревнований обязаны иметь медицинскую справку, допускающую к соревнованиям.