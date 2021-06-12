РИАМО - 12 июн. Советский футболист и тренер Валерий Газзаев считает, что сборная России должна сыграть лучший матч в своей карьере, в субботу футболисты выйдут на поле против команды Бельгии, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, с календарем российской сборной не очень повезло, ведь Бельгия пока возглавляет рейтинг ФИФА.

«Играя с болгарами, мы имели огромный контроль мяча, но в хорошие атаки это не выливалось. Оборона важна. У Бельгии очень сильная линия атаки. Лукаку — один из лучших нападающих в мире», — пояснил Газзаев.

Затем россияне сыграют с финнами и сборной Дании. С последними может быть непростой матч.

«В матче с Данией может решиться судьба выхода из группы, поэтому очки нужно набирать в первых матчах. Тренеры ломают голову над некоторыми позициями в составе, так как получил травму один из ключевых игроков — Федор Кудряшов», — пояснил Газзаев.

В этом году турнир Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.