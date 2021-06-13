РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске по воскресеньям будут проходить бесплатные тренировки по кикбоксингу для девушек, сообщила администрация парка.

Первая тренировка по кикбоксингу для девушек от спортивно-оздоровительного центра «Карат» пройдет в воскресенье в 16:00 на поляне справа от танцевальной веранды. Организаторы считают, что сочетание силовых комплексов и кардионагрузок способствует развитию мышц и равномерно снижает процент жировой прослойки, что ведет к формированию стройной фигуры и снижению веса.

Интенсивная мышечная работа ведет к укреплению спины и улучшению осанки, усилению опорно-двигательного аппарата.

Активные занятия кикбоксингом для девушек стабилизируют сердечный ритм, способствуют ускорению кровообращения и улучшают функционирование дыхательной системы.