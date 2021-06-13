РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июн. Звезды российской эстрады Юлия Савичева и Денис Майданов выступят на фестивале «Город А» в подмосковном Красногорске в воскресенье, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

На выходных в городе Красногорск состоится молодежный окружной конкурс искусств Центрального федерального округа «Город А».

Красногорск на два дня превратится в арт-музей под открытым небом – «Город А», где представители различных арт-индустрий со всей страны смогут проявить себя и показать мастерство в 14 различных мероприятиях.

На Центральной площадке запланированы выступления команд-участниц конкурса. Здесь также пройдет финал и вручение главного приза команде-победителю конкурса 2021 года. На площадке будет расположена зона науки и высоких технологий: выставка продуктов сферы IT и робототехники, а также секция авиамоделирования и спортивные активности.

В воскресенье на Центральной площадке состоится финал, где запланировано грандиозное шоу и выступят приглашенные звездные гости, которые подарят жителям положительные эмоции. Среди них Юлия Савичева, Денис Майданов, Доминик Джокер, Фогель, Согдиана и Екатерина Кокорина.

Площадка расположится на стадионе «Зоркий» и будет работать 12 и 13 июня с 12:00 до 22:00.