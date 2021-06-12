РИАМО - 12 июн. Московский зоопарк закрывается с 13 по 20 июня в связи с указом мэра Москвы о нерабочих днях, купившие билеты на эти даты смогут посетить зоопарк в любой день после снятия ограничений или вернуть их, сообщается в официальном аккаунте зоосада в Instagram.

В течение недели, пока ограничения будут действовать, за новостями зоопарка можно будет следить онлайн. Также продолжатся круглосуточные трансляции из павильонов «Фауна Китая» и «Дом обезьян». Они доступны на сайте зоопарка.

В онлайн-режиме еще будет работать открытый лекторий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня. Кроме того, он заявил, что с 13 по 20 июня в Москве будет временно приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях.

Также Собянин призвал москвичей пройти вакцинацию от коронавируса на фоне осложнения эпидемиологической обстановки в городе.