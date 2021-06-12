РИАМО - 12 июн. Отдыхающим необходимо соблюдать правила безопасности на воде, так как иногда находящиеся рядом с детьми взрослые не успевают понять, что дети тонут, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Причина гибели более 80% детей в природной среде — это вода. Как говорят спасатели поискового отряда «ЛизаАлерт», если ребенок пропал на природе, а рядом есть водоем, поисковики сразу предполагают худшее», — написала Мишонова на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что на этой неделе в Рузском округе случилась трагедия, там утонула 8-летняя девочка. Она приехала в гости к родне и пошла купаться с дедушкой, не сказав ему, что не умеет плавать.

Детский омбудсмен выразила родным погибшей свои соболезнования.

«Это уже пятый случай гибели детей на водоемах с начала года! А впереди – лето!» — добавила Мишонова.

Говоря о правила безопасности, омбудсмен уточнила, что дети на природе, особенно рядом с водоемами, должны постоянно быть под присмотром взрослых. Даже если ребенок находится в спасательном жилете или плавает с помощью круга. Также не стоит отпускать подростков одних купаться, особенно на дикие пляжи, где нет спасателей.

«Во время купания на водоемах фраза «ты пока глубоко не заходи, а я немного поплаваю» может стать фатальной», — подчеркнула она.

Также следует чаще напоминать детям о правилах поведения на водоемах и рядом с ними. Особенно это актуально для тех, кто живет рядом с водой. Если в семье есть маленькие дети, то нужно закрыть для них доступ к искусственным водоемам и бассейнам на дачах. В последние годы дети все чаще тонут именно в них.

Учить ребенка плавать стоит как можно раньше. Это ему всегда пригодится в жизни и повысит шансы остаться в живых при попадании в воду.