РИАМО - 12 июн. В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха задержали женщину, которая подозревается в похищении 2-летней девочки в Видном, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

11 июня в правоохранительные органы обратилась мать 2-летней девочки с заявлением о том, что ребенок исчез. Малышка находилась под присмотром знакомой женщины, которая вечером 11 июня увела девочку из дома в неизвестном направлении.

При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось узнать, где находится разыскиваемая и задержать ее. Задержали подозреваемую в Балашихе.

Ребенок невредим, жизни и здоровью девочки сейчас ничего не угрожает.

По возбужденному уголовному делу специалисты проводят комплекс следственных действий, которые направлен на установление всех обстоятельств данного инцидента.

Следователи и криминалисты сейчас проводят осмотр места происшествия, также планируется допросить подозреваемую в похищении, а еще назначить ряд экспертиз.

В ближайшее время планируется решить вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения.