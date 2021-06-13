РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 июн. В воскресенье в Щелковском драматическом театре состоится детский спектакль «В стране дорожных знаков» о правилах дорожной вежливости, сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Детям в занимательной форме расскажут о необходимости соблюдения правил дорожного движения (ПДД). Спектакль поставлен по пьесе Никиты Шмитько, режиссер - Светлана Погодина.

Приобрести билеты можно на сайте театра или по телефону: 8(926)146-25-06. Начало спектакля в 16:00.