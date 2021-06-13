РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июн. Движение автотранспорта по улицам Маяковского и Советской перекроют в подмосковном Красногорске в воскресенье, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В связи с проведением праздничных мероприятий с 14:00 до 23:00 будет перекрыто движение автотранспорта по улице Маяковского и с 21:00 до 23:00 – по улице Советской.

На время проведения мероприятий будут внесены изменения в схему движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, на улицу Маяковского не будут заезжать маршруты №№26 «ст. Химки – Красногорск (пл. Маяковского)»; 59 «Павшинская пойма – ст. МЦД Павшино – стадион «Зоркий»; 542 «Красногорск (27 км) – Москва (м. «Тушинская»)»; 878К «Красногорск (микрорайон Чернево) – Москва (Химкинский бульвар)»; 827 и 827К «ст. МЦД Павшино – ст. МЦД Нахабино»; 845 «ст. МЦД Павшино – ст. МЦД Красногорская»; 891 «микрорайон Чернево – Госпиталь им. Вишневского».

Возможно затруднение движения на смежных улицах. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.