РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июн. Ярмарку в поддержку маленького Саши Веселова, страдающего спинально-мышечной атрофией 2 типа, проведут в подмосковном Красногорске в воскресенье, сообщается в Instagram-аккаунте мальчика.

Ярмарка в поддержку ребенка стартует в 12:00 на стадионе «Зоркий» в рамках фестиваля «Город А».

Можно будет приобрести блокноты, планеры, игрушки, свечи, благовония, саше, сладости ручной работы, а также настольные игры от спонсоров, декор для дома и многое другое.

Участникам предложат аквагрим, плетение косичек, укладку волос и макияж.

«Также можно будет взять листовки, наклейки на машины. Задать вопросы родителям Сашеньки и волонтерам. Присоединиться к нашей команде и помочь любым способом. Мы ждем каждого! Приходите всей семьей!» - говорится в сообщении.

Спасти жизнь маленького Саши может один укол препарата стоимостью около 150 млн руб. По состоянию на 6 июня собрали чуть более 6% от необходимой суммы: 9,5 млн руб.

Реквизиты для финансовой помощи указаны в Instagram-аккаунте Саши Веселова.