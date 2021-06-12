РИАМО - 12 июн. В период введения ограничительных мер по коронавирусу в Москве с 13 по 20 июня не планируется закрывать музеи, театры, кинозалы, выставки и другие учреждения культуры, сообщает столичный оперштаб.

В субботу мэр города Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 15 по 19 июня вводятся нерабочие дни. Также кафе и барам с 13 по 20 июня запретили работать ночью, в это же время закроют фуд-корты и детские игровые комнаты в ТЦ, будет запрещено посещать зоопарки.

Работать в мегаполисе будут все учреждения культуры, где есть возможность соблюдать меры безопасности по коронавирусу. Например, ограничения по рассадке в 50% от общей заполняемости залов, масочный режим и другие.

С началом летнего сезона в городе значительно вырос поток туристов и активность москвичей. В тоже время погода пока больше напоминает весну, чем лето. Так, сезонный эпидемиологический пик в Москве сдвинулся с мая на июнь: сейчас наблюдается резкий всплеск заболеваемости Covid-19 и увеличивается количество тяжелых больных в реанимация и на ИВЛ.

Введенные указом мэра города меры помогут прервать цепочку заражений коронавирусом, а также снизить его распространение.

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