РИАМО - 12 июн. В Центре Гамалеи предположили появление в Москве своих штаммов коронавирусной инфекции, сообщает газета «Известия».

Такое предположение выдвинул заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения государственных премий в Кремле.

«Сейчас мониторим (ситуацию по коронавирусу - ред.) по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы», — сказал Логунов.

Он добавил, что не все виды вируса опасны, но и подчеркнул важность отслеживать все изменения, создавать новые варианты вакцины.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня. Кроме того, он заявил, что с 13 по 20 июня в Москве будет временно приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях.

Также власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников.

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