За последнюю неделю ситуация с коронавирусом вРоссии резко ухудшилась. За сутки, предшествующие 12 июня, в стране выявили 13 510 новых случаев заболевания, из них в Москве – 6 701. Показатели по стране выше, чем во время первой волны коронавируса в мае 2020 года. В связи с этим столичные власти приняли ограничительные меры, в том числе ввели нерабочие дни на неделю до 19 июня. Обо всем подробнее – в материале РИАМО.

Длинные выходные

Согласно указу мэра от 12 июня 2021 г. № 29-УМ, для организаций и индивидуальных предпринимателей с 15 по 19 июня вводится «режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье)». То есть, фактически, все организации (или ИП), которые не работали по воскресеньям, отправляются на «длинные выходные» (с 12 по 20 июня). При этом заработная плата сохраняется.

Не касается это сотрудников тех предприятий, которые критически важны для города или страны, оборонных организаций, «Росатома», «Роскосома» и так далее (перечень можно посмотреть в указе президента РФ от 11 мая 2020 г. № 316). Как пояснили в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом, будут работать организации, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, аптеки и медорганизации, те, кто проводит неотложные ремонтные работы и оказывает финансовые услуги. Продолжат работу в стандартном режиме все городские поликлиники, больницы, а также детские сады. А школьники продолжат сдавать ЕГЭ.

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Снова удаленка

Также с 13 июня работодателям вновь рекомендовано перевести на удаленный режим работы как можно больше (не менее 30 %) работников, в том числе сотрудников старше 65 лет и тех, у кого имеются серьезные хронические заболевания. При этом из числа переведенных на домашний режим исключаются те, кто сделал прививку от ковида. Как пояснили в оперштабе, вакцинированными считаются те, кто получил хотя бы один компонент прививки.

В целом работодатели должны минимизировать очное присутствие сотрудников на местах.

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Ограничения для фудкортов и ресторанов

С 13 по 20 июня закрываются фудкорты в торговых центрах, детские игровые комнаты и зоопарки.

На тот же период ресторанам, барам, дискотекам, караоке и другим подобным заведениям запрещается оказывать услуги в ночное время, с 23:00 до 06:00. Запрет не распространяется на продажу еды и напитков навынос и доставку заказов.

Также в столичных парках закроют аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и так далее – зеленые зоны будут доступны только для прогулок.

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Введут ли пропускной режим

Вместе с тем в московском оперштабе сообщили, что введение пропускного режима в Москве не обсуждается и не планируется. Также власти не собираются ужесточать штрафы за несоблюдение масочно-перчаточного режима.

Важность вакцинации

Сергей Собянин в своем блоге обратился к москвичам и попросил людей старшего поколения побыть дома или на даче, а всех граждан – соблюдать санитарно-эпидемиологические меры в общественных местах.

«Длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить», – написал Собянин.

Мэр города отдельно отметил, что все пункты вакцинации в выходные дни будут работать.

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