РИАМО - 12 июн. В Москве ограничение на работу заведений общественного питания и клубов в ночное время с 15 по 20 июня ввели, чтобы снизить риск заражения коронавирусом среди молодежи, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.
Он добавил, что ограничения не коснутся большинства предприятий общественного питания, так как они заканчивают работу раньше 23:00.
Немерюк отметил, что в Москве вводятся ограничения на работу фудкортов и детских уголков в торговых центрах. По его словам, это снизит риск заболеваемости среди взрослых, так как они могут заразиться от детей, которые, хоть и не болеют Covid-19 в тяжелой форме, но могут стать переносчиками.
Глава департамента торговли и услуг предупредил предпринимателей, что за несоблюдение данных антиковидных мер будут налагаться штрафные санкции. Кроме того, он призвал горожан соблюдать меры профилактики по борьбе с коронавирусом.
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