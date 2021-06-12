РИАМО - 12 июн. В Москве ограничение на работу заведений общественного питания и клубов в ночное время с 15 по 20 июня ввели, чтобы снизить риск заражения коронавирусом среди молодежи, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг столицы.

«Указом мэра Москвы введены ограничения на работу ресторанов и ночных клубов с 13 по 20 июня с 23:00 до 06:00. <…> Это сделано, поскольку идет рост заболеваемости и наиболее высокие показатели роста среди молодежи, которые и являются любителями ночной жизни», - сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Он добавил, что ограничения не коснутся большинства предприятий общественного питания, так как они заканчивают работу раньше 23:00.

Немерюк отметил, что в Москве вводятся ограничения на работу фудкортов и детских уголков в торговых центрах. По его словам, это снизит риск заболеваемости среди взрослых, так как они могут заразиться от детей, которые, хоть и не болеют Covid-19 в тяжелой форме, но могут стать переносчиками.

Глава департамента торговли и услуг предупредил предпринимателей, что за несоблюдение данных антиковидных мер будут налагаться штрафные санкции. Кроме того, он призвал горожан соблюдать меры профилактики по борьбе с коронавирусом.

Неутешительная статистика: почему снова растет заболеваемость в Москве>>