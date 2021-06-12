РИАМО - 12 июн. В нерабочие дни в столице горожанам посоветовали сделать прививку от Covid-19 и по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий, чтобы избежать распространения Covid-19. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, вводящий ограничения в городе. С 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни. Кроме того, работодателям следует перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. Это сделано из-за резкого увеличения числа случаев коронавируса.

Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, лучше всего нерабочие дни провести дома, в кругу родных и близких.

«Сейчас особенно критическое значение получила необходимость вакцинироваться. Если вы до сих пор этого не сделали, то запланируйте поход за прививкой прямо на этих выходных», - подчеркнула Ракова.

Она напомнила, что прививку можно сделать в поликлиниках, торговых центрах и парках мегаполиса.

В столице вакцинируют препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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