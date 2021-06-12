РИАМО - 12 июн. В Москве с 15 июня в работу с Covid-пациентами полностью вернется ГКБ №15 им. О.М. Филатова, также еще 5 городских поликлиник перепрофилируют для диагностики коронавируса, сообщает столичный оперштаб.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, таким образом до середины следующей недели количество КТ-центров в мегаполисе достигнет 30.

«Мы продолжаем разворачивать дополнительные койки для борьбы с вирусом. Но если не остановить или хотя бы не замедлить темы роста заболеваемости, то любой, даже самой мощной медицинской системе чрезвычайно сложно совладать с таким резким ростом числа пациентов», - отметила Ракова.

Она добавила, что сейчас в городе по плану развернуто около 14 тыс. коек для приема больных с коронавирусом, из них заполнено 78%.

Заммэра напомнила, что дополнительные койки для Covid-пациентов развернуты в работающих временных госпиталях и редерах, в корпусах больниц им. Е.О. Мухина и С.И. Спасокукоцкого, а также в одной из больниц РЖД.

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