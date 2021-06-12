РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 июн. В конноспортивном комплексе «Фаворит» Подольска торжественно открылся двухдневный турнир по конкуру и выездке на Кубок памяти Почетного гражданина Московской области Александра Никулина, в нем принимают участие 150 спортсменов из разных регионов страны, сообщил глава округа Николай Пестов.

На XVIII Кубке памяти А.В. Никулина участников и зрителей приветствовали депутат горсовета Алексей Никулин, почетные граждане Подольска Александр Дюбанов, Константин Моисев и другие официальные лица. Командующий парадом вывел участников на построение. Пестов поздравил собравшихся с Днем России.

«Поздравляю с Днем России. Каждому нужно на своем рабочем месте, в своей семье крепить государство трудом и добрыми делами. У Александра Никулина, чьей памяти посвящен сегодняшний кубок, было одно из любимых выражений - быть добру. Пусть ваши добрые дела укрепляют нашу державу. Мне приятно, что в сегодняшнем мероприятии принимают участие около 150 человек из разных регионов страны», - сказал Пестов.

Он пожелал участникам удачи, а зрителям ярких впечатлений. Также Пестов отметил вклад Никулина в развитие Подольска.

После парада-открытия соревнований всадники состязались в конкуре и преодолевали препятствия. В программу вошли четыре маршрута и семь зачетов. Некоторые участники выступали в костюмах. По итогам выступлений всадников награждали кубками, медалями и денежными призами.

На 13 июня запланированы соревнования по выездке, на которых всадники продемонстрируют элементы манежной езды.