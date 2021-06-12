РИАМО - 12 июн. В столице рост количества случаев коронавируса за последнюю неделю составил 70% по сравнению с минувшей неделей, сообщает оперштаб Москвы.

«Также растет число людей, болеющих тяжело – число госпитализаций выросло на 30%. Показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года», - сказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в больницах мегаполиса, работающих с Covid-пациентами, на аппаратах ИВЛ на сегодняшний день находятся 498 человек, что почти на 30% больше, чем неделю назад.

По словам Раковой, среди заразившихся коронавирусом за 2 месяца на 35% выросла доля молодых людей (в возрасте от 18 до 35 лет). На сегодняшний день она составляет почти треть в общем объеме заболевших.

«Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу», - подчеркнула заммэра.

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