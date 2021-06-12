РИАМО - 12 июн. Все поликлиники, больницы, иные медучреждения и детские сады столицы продолжат работать в обычном режиме в период введенных ограничений с 15 по 20 июня, сообщает городской оперштаб.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 15 по 19 июня в городе не будут работать организации, которые обычно закрыты по выходным дням (воскресеньям). Но будут работать предприятия непрерывного цикла, оборонные организации и другие, например, аптеки и медучреждения, те, кто проводит неотложные ремонтные работы и предоставляет финансовые услуги.

«Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также отметила, что органы исполнительной власти столицы с 15 по 19 июня переходят в режим нерабочего дня, это касается также приема посетителей и обработку корреспонденции. Количество сотрудников, которые обеспечивают функционирование этих органов в данный период, определяется руководителем с учетом минимизации очного присутствия работников.