РИАМО - 12 июн. Столичные власти пока не обсуждают вопрос о введении пропусков из-за резкого роста случаев заболевания Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому вводятся ограничения в городе. Так, с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни, еще работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. Это сделано из-за резкого роста случаев заболевания Covid-19.

«Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима, в Москве не обсуждается и не планируется», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19 в городе Анастасия Ракова.

Кроме того, горожан призвали активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Все пункты вакцинации работают в мегаполисе в выходные дни.

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