РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 июн. Спортсменка из Домодедова Полина Спирина завоевала золотую медаль на международном турнире по боксу в Сербии в составе сборной России, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

В финале она обыгра с явным преимуществом призера Европы Матильду Ферейро. Еще одна российская спортсменка - Ирина Лаврентьева завоевала серебряную медаль на данном турнире.

В спортивном мероприятии участвовала 21 страна, включая США, Италию, Болгарию и другие.